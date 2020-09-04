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Yerel 65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Valilikten flaş açıklama
Yerel

65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Valilikten flaş açıklama

Mersin Valiliği, kentte 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildiği iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:38:00 -
65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Valilikten flaş açıklama

Mersin'de dün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kentteki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara belirli saatlerde dışarıya çıkma, il dışına çıkış yasağı, toplu taşıma araçlarına belirli saatlerde binme ve pazar yerlerine belirli saatlerde gitme gibi yasakların getirildiği iddia edildi. 

"Son Dakika! Mersin Valiliği Kararları” başlığıyla yapılan paylaşımlarda, Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu tarihli bir kararı olmamasına karşın 15 Ağustos 2020 tarih ve 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptal edildiği iddia edildi.

Valilikten açıklama

Sosyal medyada bu iddiaların yayılması sonrası Mersin Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valiliktan yapılan açıklamada, sosyal medyada hızla yayılan bu içeriğin gerçeği yansıtmadığı, Mersin İl Hıfzısıhha Kurulu'nun böyle kararının bulunmadığı duyuruldu.

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