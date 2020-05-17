65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'da evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, parklarda yürüyüş yaparken, banklarda ve yeşil alanlarda dinlenen yaşlılar ise eşleriyle gezdi.

Yenişehir ilçesinde parkta yürüyüşe çıkan 85 yaşındaki Mehmet Ender, sürenin uzatılıp 6 saat yapılmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kendilerine verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Ender, "Dışarı çıktığım için çok mutluyum, biraz yürüyüp hava alacağım." dedi.

Eşiyle dışarı çıkan 76 yaşındaki Esma Türkan Sezgin, devletin aldığı kararların yerinde uygulamalar olduğunu belirtti.

Evde kaldıkları süre içerisinde dışarı çıkmayı özlediğini aktaran Sezgin, "Bugün dışarı çıktık nefes aldık. Çocuklarımı gördüm, çok iyi oldu. Herkes kurallara uyarsa bu virüs biter ve kurtuluruz." diye konuştu.

- Elazığ

Elazığ'da konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan depremzedeler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 402 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak dışarı çıktı.

Dışarı çıkan depremzedelerin bazıları şehrin işlek parklarına yürüyüş yapıp temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise yakınları ile zaman geçirerek hasret giderdi.

Yaşanan depremden dolayı evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 67 yaşındaki Ayşe Akbulut, yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamadığını, kendileri için sağlanan imkandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Biriken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını kaydeden Akbulut, "Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüsten dolayı getirilen kısıtlamadan dışarı çıkamıyordum. Bugün bize dışarı çıkma izini verildi. Dışarı çıkacağım için çok mutluyum. Biraz yürüyüp hava alacağım, alışveriş yapıp eksikliklerimi gidereceğim. Dışarıda en çok gezmeyi özledim. Az da olsa biraz nefes alacağız." dedi.

66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya da "Allah devletimize zeval vermesin, bir günlük ömrümüz bile varsa o devletimize feda olsun. Bizi huzura kavuşturdular. Konteyner kentte yaşıyoruz. Yerimiz iyi, huzurluyuz çok şükür. Tek sıkıntımız, dışarı çıkamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bugün bize o imkanı da sağladı." ifadelerini kullandı.

- Bingöl

Bingöl'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

72 yaşındaki Abdulvahap Yıldırım, tedbirli bir şekilde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkaracağını söyledi.

Cevdet Ağar ise, tedbirlerin alınmaya başladığından beri iki defa dışarı çıktığını aktararak, "Mart ayından bu yana ikinci kez dışarı çıktım. Evde canımız sıkılıyor, psikolojimiz bozuldu, ayaklarım uyuştu, hareketsiz kaldım." dedi.

Abdullah Akyol (70) ise "Hastalık dolayısıyla, evden dışarı çıkamıyoruz. 2 aydır evdeyiz. Bugün dışarı çıktık. Cadde ve sokaklar bana yabancı geldi." diye konuştu.

- Siirt

Siirt şehir merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kentin araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde yürüyüş yaparken, yorulanlar refüjdeki yeşil alanda oturup dinlendi.

Alican Koyuncu (74), salgın dolayısıyla evden çıkamadıklarını anımsatarak, "Uzun süredir evden çıkmıyorduk. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkmasına imkan tanınmaları çok güzel bir uygulama oldu. Devletin verdiği karara bağlı kalacağız. Bugün de her taraf yeşil ve güneşli havanın keyfini çıkardık." dedi.

Zeki Sevinç (65) ise haftanın 2 günü izin verilmesinin kendileri açısından iyi olacağını dile getirerek, "Tabi tedbirlerin de elden bırakılmasını istemiyoruz. Devletimizin aldığı uygulamalara katılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



