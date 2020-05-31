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Aktüel

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:35:59 -
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Konya'da 65 yaş üzeri ve kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini yaşadı.

Bazı yaşlılar gezmeyi tercih ederken bazıları ise arkadaşları veya yakınları ile sohbet etti.

- Aksaray

Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da saat 14.00 itibarıyla Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Maskelerini takarak sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

- Karaman

Karaman'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Parkı, İsmet Paşa Caddesi ve diğer dinlenme alanlarında yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyup maske taktı.

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