65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın ilk gününde yeniden sokağa çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Havanın yağışlı ve mevsim normallerinin altında olduğu Gaziantep'te, Festival Parkı'nda dolaşan 66 yaşındaki Mustafa Dikici, evde çok sıkıldığını ve yürüyüş yapacağını söyledi.

Reyhan Gülpınar da bayramda dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İslahiye ilçesinde de dışarı çıkan yaşlılar, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşan yaşlılar, sohbet etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çifte bayram yaşadıklarını belirten 65 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, bayramı Ankara'da bulunan eşi, kızları ve torunundan ayrı geçirdiğini söyledi.

Mehmet Koyuncu da kızı, oğlu ve torunlarını cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşarak bayramlaştı, onlarla hasret giderdi.

Koyuncu, koronavirüs nedeniyle torunlarıyla görüşemediklerinden bu bayramda görüntülü bayramlaştıklarını belirtti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise yaşlıların tercihi yine Balıklıgöl yerleşkesi oldu.

Kentte saatin 14.00'ü göstermesiyle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışarı çıktı. Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal Parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu, dut topladı.

Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmeyen yaşlılar, dışarıda 6 saat vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Balıklıgöl'de vakit geçiren yaşlılardan Nihat Kürkçüoğlu, ressam olduğunu, çocukluğundan bu yana geldiği Balıklıgöl ve Urfa Kalesi'nin çok sayıda resmini yaptığını söyledi.

Salgın nedeniyle Balıklıgöl'e iki buçuk ay sonra ilk kez geldiğini belirten Kürkçüoğlu, tarihi mekanları çok özlediğini ve bu gün özlemini kısmen gidereceğini ifade etti.

Kürkçüoğlu, bayramın ilk gününde dışarı çıkma fırsatı verildiği için de ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

- Malatya

Malatya'da da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle kısmen dışarı çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Darende ilçesinde de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar dışarı çıktı. İlçede vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da evlerinin önünde oturmayı tercih etti.

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, Somuncu Baba Külliyesi’ni ziyaret ederek mesire alanlarında fotoğraf çektirdi.

Hüzün bir bayram geçirdiğini belirten 68 yaşındaki Mustafa Aydoğan, bayramda dışarı çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Yürüyüş yaparak sokağa çıkmanın keyfini yaşayan 71 yaşındaki Ali Akçay ise herkesin bayramını tebrik ederek yaşamın bir an önce normale dönmesini temenni etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulaması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Rüzgarlı havanın etkisiyle sokağa çıkan yaşlılar, yürüyüş yapmayı tercih etti.

- Kilis

Kilis'te de kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar bayramın ilk gününü evden dışarıda geçirmenin sevincini yaşadı.

Zaman zaman etkili olan sağanakta dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaptı bazıları da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etti.