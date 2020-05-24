65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın ilk günü sokağa çıkmanın tadını çıkardı

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıkmanın sevincini yaşadı.

Konya'da saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı gözlendi.

Evi Mevlana Türbesi'ne yakın olan vatandaşlardan bazıları türbe dışından dua ederken bazıları da yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Evinin yakınındaki Mevlana Meydanı'na arkadaşıyla gelen Tülin Barat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydanda yürüyüş yaparak vakit geçirdiklerini söyledi.

Barat, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma izninin, hafta içinde de verilmesini istediklerini belirterek "Resmi işlemler ile banka işlemlerimizi yapmakta zorlanıyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Evimiz Mevlana Meydanı'na yakın olduğu için burada yürüyüş yapmaya çıktık. Bu vesileyle Mevlana hazretlerine dua etmiş olduk." dedi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da saat 12.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Kent Meydanı ve Uzun Çarşı başta olmak üzere park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Maskelerini takarak sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

- Aksaray

Aksaray'da ise sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, sakin cadde ve meydanlarda dolaştı.



Maskelerini takarak sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi ve Bankalar Caddesi'ne giderek güzel ve güneşli havada gezinti yaptı.

- Karaman

Karaman'da da 65 yaş üstü vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Birinci İstasyon, İkinci İstasyon ve İsmetpaşa caddelerinde gönüllerince gezdi.

Öte yandan havanın rüzgarlı ve serin olması nedeniyle az sayıda kişinin sokaklarda olduğu gözlendi.