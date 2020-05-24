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Aktüel

65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıktı, Kızılay bayramlarını kutladı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamının Ramazan Bayramı’nın ilk günü dışında tutulan ve sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşlar Çorlu’da park, bahçe ve meydanlara çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:46:44 -
65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıktı, Kızılay bayramlarını kutladı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamının Ramazan Bayramı’nın ilk günü dışında tutulan ve sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşlar Çorlu’da park, bahçe ve meydanlara çıktı.


Ramazan Bayramının ilk günü 14:00 ila 20:00 saatleri arasında bayram arifesinden başlayarak 4 gün süreyle 81 ilin tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bırakılan 65 yaş üzeri vatandaşlar Çorlu’da başta Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Parkı olmak üzere park, bahçe ve yeşil alanlara çıktı.


Türk Kızılayı Çorlu Şubesi de sokağa çıkan vatandaşların bayramını kutlayarak kolonya, çikolata, bayram şekeri, su ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.

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