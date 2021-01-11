65 yaş üstü yasakları | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 65 yaş üstü hafta içi 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonları ise 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak. Hafta sonlarında 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları Vefa destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Peki, 65 yaş üstü otobüse, dolmuşa, metrobüse binebilir mi?

65 yaş üstününü toplu taşıma kullanması yasak mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanımı kısıtlanmıştı. 11 Ocak Pazartesi günü konu hakkında yeni bir açıklama geldi. İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanması kısıtlandı.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.