65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstüne toplu taşımaya yasak mı?
Arkan korona vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında hafta için her akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olurken, hafta sonları ise tam kapanma söz konusu. Alınan tedbirlerin meyvesi günlük korona tablosuna yansırken, İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplum taşıma kararı çıktı. Peki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi?
İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecek. İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.