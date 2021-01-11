  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstüne toplu taşımaya yasak mı?
Gündem

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstüne toplu taşımaya yasak mı?

Arkan korona vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında hafta için her akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olurken, hafta sonları ise tam kapanma söz konusu. Alınan tedbirlerin meyvesi günlük korona tablosuna yansırken, İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplum taşıma kararı çıktı. Peki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 15:44:00 -
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üstüne toplu taşımaya yasak mı?

 İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma araçlarına binemeyecek. İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telegram’dan ilk açıklama geldi: Acilen bırakın
Dünya

Telegram’dan ilk açıklama geldi: Acilen bırakın

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi Telegram'a geçti. Popüler mesajlaşma uygulamasının kurucu Pavel Durov'dan ilk açı..
Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!
Dünya

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba ..
Ankara'da korkutan deprem!
Gündem

Ankara'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan bilgiye göre Ankara'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay