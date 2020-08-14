65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti! Valilik kararı iptal etti
Sivas Valiliği, ölümcül koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine getirilen kısıtlamayı bir süre erteledi.
Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Sivas Valiliği dün alınan yeni kararı duyurmuşdu.
Karara göre; Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirilmişti.
Valilik kararı geri çekti
Söz konusu kararla ilgili yeniden düzenleme yapılacağını duyuran Sivas Valiliği kararı bir süreliğine geri geçti.
Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır"