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Gündem 65 yas üstüne cuma namazı serbest mi?
Gündem

65 yas üstüne cuma namazı serbest mi?

65 yaş üstü cumaya gidebilir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması belirli saatler için serbest bırakıldı. Vatandaşlar 65 yaş üstünün Cuma namazına gitmesinin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma namazına 65 yaş üstü gidebilir mi? | 65 yaş Cuma namazı Diyanet açıklama | 65 yaş üstü Cuma namazına gidebilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:51:00 -
65 yas üstüne cuma namazı serbest mi?

65 yaş sokağa çıkma saati | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’dan itibaren hayatlarımıza yeni kısıtlamalar geldi. 65 yaş üstü vatandaşlar 81 ilde 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü Cuma namazına gidebilir mi?

65 yas üstüne cuma namazı serbest mi?

65 yaş üstü vatandaşlar Cuma namazına gitmelerinin serbest olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altının Cuma namazına gitmesinin serbest olduğunu açıkladı.

Yapılar açıklamada, “Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek” denildi.

Konu hakkında Diyanet İşleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. 20 Kasım Cuma Hutbesi’nde “Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah” denildi.

27 Kasım cuma namazı saat kaçta?
27 Kasım cuma namazı saat kaçta?

İSLAM

27 Kasım cuma namazı saat kaçta?

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