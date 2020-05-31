  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

Zonguldak’ta 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:15:24 -
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

Zonguldak’ta 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Gazipaşa Caddesi’ne akın etti. Yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşlara yakınları refakat etti. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere sahil bandına yakın bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşlar adeta özgürlüğün tadını çıkarttı. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyuşması gerektiği de vatandaşlara hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan caddelerde 65 yaş üstü vatandaş yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar ise banka önlerindeki ATM’lere gelerek işlem yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı