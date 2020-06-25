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65 yaş üstü vatandaşlar için yeni karar!

Normalleşme tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:15:00 - 2020-06-25 11:58:39
65 yaş üstü vatandaşlar için yeni karar!

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak

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