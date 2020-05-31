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Aktüel

65 yaş üstü vatandaşlar dördüncü kez sokakta

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında dördüncü kez sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:31:32 -
65 yaş üstü vatandaşlar dördüncü kez sokakta

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında dördüncü kez sokağa çıktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30-31 Mayıs tarihlerinde 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların kısıtlamanın ikinci günü olan 31 Mayıs tarihinde saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabileceklerini belirtmişti. Ankara’da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal mesafe kuralını önemseyerek yürüyüş yapması, banklarda oturması ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi dikkat çekti.


Korona virüs ile mücadele sürecinde ilk kez sokağa çıktığını ifade eden Metin Yolcu (75), "Genelde evdeyim, sadece balkona çıkıyorum. Madem yasak var, çıkmıyorum dışarıya. Yapılan şeyler bizim sağlığımız için yapılıyor. Kimsenin bize garezi yok. Memnuniyetle evimizde oturuyoruz" diye konuştu.


Uzun süredir sokağa çıkmadığını belirten Behzat Demirhan (65) ise yapılan uygulamaları genel anlamda olumlu bulduğunu aktararak, kısıtlamanın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

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