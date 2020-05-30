65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman kalkacak?
Koronaviürs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı gelmişti. Türkiye’de salgına karşı normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte çok sayıda kısıtlama kaldırıldı. Koronaya karşı riskli grup içinde olan 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması devam etti. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman kalkacak?
Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor.