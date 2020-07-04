Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ülkemizde pek çok önemli tedbir alındı. Bu tedbirler biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmasının yasaklanması oldu. 20 yaş altı yasağı kalkmasına rağmen risk grubunda olan 65 yaş üstünün yasağı kısmi olarak devam ediyor.

65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilir?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları belli ölçüde genişletildi. 65 yaş üstü sokağa haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında çıkabiliyor.

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar aldıkları seyahat izin belgesiyle şehir değiştirebiliyor. Bunun için vatandaşların e devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Arzu eden 65 yaş üstü vatandaşlar ise ALO 199 numaralı telefon numarasını arayarak seyahat izin belgesi talep edebilir.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının söz konusu risk grubunun sağlığının düşünülmesi sebebiyle bir süre daha uygulanması planlanıyor.