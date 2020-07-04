65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilir? Koronavirüs salgınında risk grubu olarak 65 yaş ve sütü vatandaşlar gösteriliyor. Elbette altta bir hastalığı bulunan gençler için de koronavirüs son derece tehlikeli. Mart ayında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Mayıs ayına kadar 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkamadı. Mayıs ayıyla birlikte ise haftada bir gün belli saatlerde büyüklerimiz sokağa çıkabildi. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarıyla 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü kısmi olarak sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ülkemizde pek çok önemli tedbir alındı. Bu tedbirler biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmasının yasaklanması oldu. 20 yaş altı yasağı kalkmasına rağmen risk grubunda olan 65 yaş üstünün yasağı kısmi olarak devam ediyor.
65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilir?
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasakları belli ölçüde genişletildi. 65 yaş üstü sokağa haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında çıkabiliyor.
Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar aldıkları seyahat izin belgesiyle şehir değiştirebiliyor. Bunun için vatandaşların e devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Arzu eden 65 yaş üstü vatandaşlar ise ALO 199 numaralı telefon numarasını arayarak seyahat izin belgesi talep edebilir.
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının söz konusu risk grubunun sağlığının düşünülmesi sebebiyle bir süre daha uygulanması planlanıyor.