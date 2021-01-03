65 yaş üstü VEFA Hattı numaraları | Koronavirs salgını hayatımızın normal düzeninin tamamen değiştirdi. Risk grubunu korumak ve hareketliliği azaltmak için hafta için 65 yaş üstü ve20 yaş altının sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkamadıkları günlerde temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını araştırıyor. 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü ihtiyaçları için aranacak numara

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu yaş grubundaki vatandaşların toplu taşıma kullanmaları ise yasak. 65 yaş üstü şehir dışına çıkacaksa seyahat izin belgesi almak zorunda.

65 yaş üstü vatandaşlar Cuma namazı için camiye gidebilir. Ancak Diyanet yaptığı açıklamada 65 yaş üstü ve kronik hastaların mümkün olduğunca namazlarını evde kılmalarını tavsiye etti.

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi belirli saatlerde dışarı çıksalar da hafta sonu temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamıyor. Hal böyle olunca 65 yaş üstü temel ihtiyaçlarının hafta sonu kimler tarafından karşılanacağını merak ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu sürelerde ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vatandaşlar Vefa Destek Birimlerine 112,155 ve156 nolu numaralardan ulaşabiliyor.