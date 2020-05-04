65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması esneyecek mi? Erdoğan açıkladı

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması esneyecek mi?

Daha önce konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun gündemlerinde yer aldığını bildirmiş ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşların hafta sonu belirtilen saatlerde dışarı çıkabilmesine izin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olduğu yönünde iddialar bulunurken henüz bunu doğrular nitelikte resmi bir açıklama ise yer almıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların taleplerine ilişkin soruyu, "65 yaş üstü büyüklerimizin hiç olmazsa birkaç saat dolaşmaları, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur" diye cevapladı.

Belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Ülke içindeki insan hareketliliğini azalttık, etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.

Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak.

Normalleşme planı hazırladık.

Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle paylaşmak istiyorum.

65 yaş üstü gruba, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerden birinde 4 saat, yürüme mesafesinde dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 arasında getiriyoruz.