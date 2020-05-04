65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması esneyecek mi?

Daha önce konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun gündemlerinde yer aldığını bildirmiş ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşların hafta sonu belirtilen saatlerde dışarı çıkabilmesine izin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olduğu yönünde iddialar bulunurken henüz bunu doğrular nitelikte resmi bir açıklama ise yer almıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların taleplerine ilişkin soruyu, "65 yaş üstü büyüklerimizin hiç olmazsa birkaç saat dolaşmaları, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi, diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur" diye cevapladı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yapılacak. Videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili esneklik ve liseye giriş sınavı tarihi başlıklarında da önemli kararlar alınması bekleniyor.