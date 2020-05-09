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65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi saatler arasında?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? Koronavirüs önlemi kapsamında kısmi normalleşme sürecine girildi. 4 saat süreyle dışarı çıkabilmelerine imkân tanınan 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkma izni hangi saatler arasında olacağını merak ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi saatler arasında? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:08:00 - 2020-05-09 14:10:09
65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi saatler arasında?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ile yeni bir uygulamanın başladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların belirtilen tarih ve saat aralığında dışarı çıkabileceğini duyurmuştu. Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecekler.

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