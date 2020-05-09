65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi saatler arasında?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklaması ile yeni bir uygulamanın başladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların belirtilen tarih ve saat aralığında dışarı çıkabileceğini duyurmuştu. Bir ayı aşkın süredir evde olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara verilecek kısa süreli iznin ayrıntıları belli oldu. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler 10 Mayıs 2020 Pazar günü saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecekler.