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65 yaş üstü parklara akın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkışları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar, verilen izinle sokaklar ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:07:02 -
65 yaş üstü parklara akın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde korona virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkışları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar, verilen izinle sokaklar ve parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.


Yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde de 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar, bugün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Yaşlıların büyük kısmı parklara akın ederken, bazıları uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla oturup sohbet etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, caddelerde ve parklarda yürüyüş yaptı. Dışarıda olmanın keyfini çıkaran vatandaşların tamamının maske taktığı görüldü.


65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yan yana oturmadıkları ve sosyal mesafe kuralına da riayet ettikleri gözlemlendi.

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