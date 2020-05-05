65 yaş üstü nefes alacak! Başkan Erdoğan salgın sürecindeki normalleşme takvimini açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11 ile 15 saatlerine getiriyoruz. 0-14 yaş gurubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11-15 saatleri arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkarak dinlenebilecek” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden normalleşme planına geçişi açıkladı. İşte Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar:

l Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle (Kovid-19’a karşı) örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

l Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

Bu hafta sonu da evdeyiz

l Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

l 65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk olarak 10 Mayıs’ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.

l 14 yaşına kadar çocuklar, 13 Mayıs’ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.

l 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

7 şehire giriş serbest

l Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’dır.

l İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz.

AVM'ler 11 Mayıs’ta

l Kurallara uyulması şartıyla AVM’ler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

l Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.

LGS 20 HAZİRAN’DA

l Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 20 Haziran’da yapılacak.

l Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

Terhisler 31 mayıs’ta

l Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.

l Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacaktır.

“Biz bize”ye 1.9 milyar

l “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışların toplamı 1 milyar 910 milyon lirayı buldu.

l Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz.