65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Koronavirüsü salgınıyla ilgili alınan bazı kararlar hükümet tarafından değerlendiriliyor. Buna göre AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda corona virüsü mücadelesi hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bilindiği gibi ilk sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü vatandaşlara geldi.

65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni mi geliyor?

65 yaş üstü vatandaşları kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştirilebileceği belirtildi. Meydana gelen talepler kapsamında 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirileceği ifade edildi.