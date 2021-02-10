Kim korona aşısı olacak güncel | Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Türkiye’de aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. İlk doz aşı olanlar ikinci doz aşılarını 11 Şubat’tan itibaren olmaya başlayacak. Vatandaşlar kaç yaşa ne zaman aşı olacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, kaç yaşa aşı yapılıyor?

65 yaş üstü hangi gün aşı olabilecek? Korona aşı randevusu al

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 11 Şubat Perşembe günü 70 yaş ve üstünün, 12 Şubat Cuma günü ise 65 yaş ve üstünün aşı olmaya başlayacağını belirtti. Vatandaşlar randevularını MHRS veya E Nabız sistemi üzerinden randevu alabilecek.

Bakan Koca, “Hafta sonundan itibaren başta kabine olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, belediye başkanlarımızın aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum” dedi.