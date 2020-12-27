65 yaş üstü 1 Ocak sokağa çıkma saatleri | Koranavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Perşembe 21.00 ila 4 Ocak Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Ocak Cuma günü de hafta sonları uygulanana kurallar geçerli olacak. Peki, 1 Ocak’ta 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi?

65 yaş üstü 1 Ocak’ta sokağa çıkabilir mi? | Yılbaşında 65 yaş üstü dışarı çıkabilir mi?

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altının hafta sonu kesinlikle dışarı çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşların hafta sonları temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. 65 yaş üstü 1 Ocak’ta sokağa çıkamayacak. 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak.

Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilecek.

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.