65 yaş aylığı nedir? 65 yaş ayılığına nasıl başvurulur? 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı ile ilgili en güncel bilgiler

AK Parti ile birlikte gelişen sosyal devlet anlayışının toplumun her kesimine yansıyan farklı bir uygulamasıdır. Sosyal devlet uygulamasına yaşlılık bir ‘risk’ olarak değerlendirmekte ve devlet vatandaşını bu riske karşı korumaktadır.

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VEİRLMEKTEDİR?

65 yaş aylığı; 65 yaşını doldurmuş ve kanunen kendisine bakacak kimsesi olmayan ve hiçbir geliri olmayan kimselere verilir. Herhangi bir geliri olmayan ve bunu belgeleyen vatandaşlara hayatı boyunca 65 yaş aylığı verilir.

MÜRAACATTA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

Muhtaçlık belgesi, (ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir) ve aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı gerekmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Önceden her üç ayda bir ödenen yaşlılık maaşı yeni yapılan düzenlemelerle birlikte her ay ödeniyor. 65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Buna göre 65 yaş aylıklarına yüzde 6.05 oranında zam yapıldı ve 637 lira olarak ödeniyor.