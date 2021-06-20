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Teknoloji 6.5 saat sürecek! Uzay yürüyüşü başladı
Teknoloji

6.5 saat sürecek! Uzay yürüyüşü başladı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 22:11:00 -
6.5 saat sürecek! Uzay yürüyüşü başladı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne başladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.

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