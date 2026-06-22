65 metreden gürül gürül akıyor! Kar eridi, Maral Şelalesi coştu

Artvin’in Borçka ilçesindeki Maral Şelalesi, kar suları ve yağmurlarla gürül gürül akmaya başladı.

Doğaseverler akın ediyor

Camili (Macahel) Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bu yıl etkili olan kar yağışlarının ardından eriyen kar suları ve yağmurlarla en coşkulu dönemlerinden birini yaşarken, doğaseverlerin de uğrak noktası haline geldi.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005 tarihinde "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor. Yaklaşık 65 metreden vadi tabanına dökülen şelale, her mevsim ayrı güzellik sunarken, bu yıl etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından eriyen kar suları ve ilkbahar yağmurlarıyla birlikte en coşkulu dönemlerinden birini yaşıyor. Gürül gürül akan suyun oluşturduğu manzara ve doğanın huzur veren atmosferi, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Araç yolunun sona erdiği noktadan sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle ulaşılan şelale, yemyeşil ormanların arasında saklı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Macahel Vadisi'nin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı da bölgeyi doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline getiriyor.

Erzurum'dan arkadaş grubuyla bölgeyi gezmeye gelen Yunus Erzincanlı, Artvin'in doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yola çıktıklarını belirterek "Şavşat'ta kamp yaptık, Borçka Karagöl'ü gezdik. Daha sonra haritada Maral Şelalesi'ni görünce buraya gelmeye karar verdik. Burası gerçekten çok bakir ve etkileyici bir yer. Şelalesiyle, doğasıyla ve coğrafyasıyla görülmeye değer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Numan Karataş ise iki gündür Artvin'de olduklarını ifade ederek, "Şavşat ve Borçka Karagöl'ü gezdikten sonra Macahel bölgesine geldik. Maral Şelalesi'nin tabelasını görünce ziyaret etmek istedik. Ulaşımı sanıldığı kadar zor değil. Uzun bir yolculuğun ardından geldiğimize kesinlikle değdi. Doğası ve coğrafyasıyla hayran bırakan bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik" diye konuştu.