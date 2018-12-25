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65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ne doğru

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun ödül jürisi toplantısına katıldı- Kasapoğlu: "Bu organizasyonun 65. yılına girmesi büyük bir başarı. Gelenek olmak kolay bir olgu değil"

25 Aralık 2018 Salı 12:26
65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ne doğru


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin jüri toplantısına katıldı.

Hyatt Levent İstanbul'da düzenlenen toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören (TFF), TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fİkret Orman, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türk Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, hakem Cüneyt Çakır, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile medya ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Toplantıda, mart ayının ortasında yapılacak ödül töreninde, geçmiş yıllardaki gibi hediye dağıtılmayacağı, bunun yerine Güneydoğu Anadolu'da çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için bir sosyal sorumluluk kampanyasının başlatılacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli bir ödül töreninin jüri toplantısında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bir araya gelişin vesilesi olan başta Yıldırım Demirören ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı ailenin mensuplarıyız. Amacımız ülkemizin yarınları, geleceğimiz. Bu anlamda biz sporun hem tabana yayılması hem de sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarılı olması adına çok çalışıyoruz. Bu organizasyonun 65. yılına girmesi büyük bir başarı. Gelenek olmak kolay bir olgu değil. Bu geleneğin bu kadar güçlü bir şekilde bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Erdoğan Demirören'in hem sporumuza hem de ekonomimize verdiği katkı hepinizi malumu. Onu rahmetle yad ediyorum. Onun adına verilecek ödülün de anlamlı olduğuna inanıyorum."

Türk sporu adına herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu birliktelikleri daha fazla yaşamamız gerekiyor. Daha çok projeyi omuz omuza birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ödül töreninde, çocukların ihtiyaçlarını giderme konusunda bir sosyal sorumluluk projesi de olacak. Sponsorlara da teşekkür ediyorum. Madem böyle bir sosyal sorumluluk projesi de var, ben de bakanlık olarak kendimizi bu sorumluluğa dahil ediyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim. Bu da bizim müjdemiz olsun. Herkese, hem ülkemiz hem de insanlık adına, sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.


- Demirören: "Erdoğan Demirören adına onur ödülü verilecek"


Yıldırım Demirören, Demirören Holding'in kurucusu merhum babası Erdoğan Demirören adına 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, bir özel ödül vereceklerini açıkladı.

Kısa bir konuşma yapan ve Bakan Kasapoğlu'na katılımı için teşekkür eden Demirören, "Rahmetli babamın adına da bir özel ödül koyacağız. Yılın sporcusu, yılın takımı gibi değil. Spora hizmet eden kurumsal şirketler üzerinden bir ödül vermek istiyoruz. Çünkü sponsorlara çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Şenes Erzik ile TMOK Başkanı Erdener ise 65.'si düzenlenecek ödül töreninde emeği geçenlere teşekkür etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:26
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri
  3. Ödül
  4. Ödül Töreni
  5. spor

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