65 bin ton yaş çay alımı yaptı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bütün fabrikalarda ideal kapasitede çay işlemelerine rağmen alım yeri stoklarının 12 bin tonun üzerinde seyrettiği belirtildi. Açıklamada, günlük kontenjan miktarına ilişkin, ‘’Bugünden itibaren Tirebolu bölgesi hariç günlük kontenjan miktarı 15 kilogram olarak uygulanacak olup fabrikalarında normal yaş çay işleme kapasitesine dönüldüğü oranlarda kontenjan miktarları da artırılacaktır’’ bilgisine yer verildi. Açıklamada, üreticilerin henüz taze olan çaylarını acele etmeden, mevcut imkanları düşünerek toplamalarının önemine işaret edilerek, ÇAYKUR’un kota karşılığı çayın alımını taahhüt ettiği vurgulandı.