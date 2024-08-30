639 Spor Kulübü altyapıda meyvelerini almaya başladı

Diyarbakır'da yeşil sahalarda mücadele eden 639 Spor Kulübü süper amatör liginde 4'üncü, U14'de 3'üncü ve U12'de 6 maçta 5 galibiyetle büyük başarılara imza atıyor.

Yaklaşık 6 sene önce kurulan ve "önce ahlak sonra spor" şiarıyla hareket eden 639 Spor Kulübü, 2018'den bu yana yeşil sahalarda mücadele veriyor.

Her dönemde farklı başarılara imza atan 639 Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda süper amatörde 4'üncü sırada tamamladı. Altyapı kategorisinde de isminden söz ettiren 639 Spor Kulübü; U14 kategorisinde 3'üncü sırada yer alırken U12'de 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik 23 golle bu sene büyük bir başarıya imza attı.

639 Spor Kulübü'nün başarıları ve başarının arkasında bıraktıkları zorlu süreci aktaran 639 Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Erdoğan, Diyarbakır'da spor alanında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

"Altyapı kategorilere bu sene daha büyük bir önem verdik"

Kulübünün spor anlayışı ve kuruluşundan bu yana muhafaza etmeye çalıştıkları prensiplerden bahseden Erdoğan, "Önce Allah sonra spor diyerek 2018 yılında kurduğumuz takımın meyvelerini almaya başladık. Bu sürece gelene kadar gerek yer gerek malzeme gerekse saha konusunda çok büyük sıkıntılar çektik. 2023-2024 sezonunda A Takımımız süper amatörde 4'üncü sırada tamamladı. Daha iyi sonuçlar almaya çalıştık ama maalesef mevcut imkanlarla ancak bu kadar olabildi. Diğer altyapı kategorilere ise bu sene daha büyük bir önem verdik. Alt yapı hocalarımız performans grupları hazırlayıp yetenekli çocuklara özel antrenmanlar yaptı. Bu vesileyle hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Altyapı da elde ettikleri başarılara değinen Erdoğan, "Hocalarımız büyük bir özveriyle altyapımızı güzel bir yere taşıdılar. U14 kategorisinde Amed Spor ve İnter'in ardından 6 galibiyet,3 mağlubiyetle 3'üncü sırada tamamladık, kupamızı aldık. U12'deki çocuklarımız; hocalarımızın performans, ilgi ve antrenmanlarıyla hiç yenilgi almadan 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik 23 golle bu sene büyük bir başarıya imza attı. Hepsini tebrik ediyorum. Çocuklarımızı daha iyi yerlere hazırlamak için inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha büyük başarılara imza atacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda 639 Spor Kulübü'nün ismi Türkiye genelinde de duyulacak. 7-14 yaş grubundaki bütün çocuklarımızı 639 Spor Kulübüne kayıt yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'ımızın futbol alanında en büyük sorunlarından biri tesis sorunu"

Bu başarıların arkasında büyük sıkıntıların olduğunu ve bu sıkıntıların başında da tesis sorununun geldiğini vurgulayan Erdoğan, Diyarbakır'da 70'e yakın spor kulübünün olduğunu ve bunların sadece 3 sahada antrenman yapabildiğini dile getirdi.

Bu sorunun giderilmesine yönelik ilgili makamlara çağrıda bulunan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer takımlar bazen halı sahalarda antrenman yapabiliyor. Bu da kentin büyük bir sorunudur. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Müdürlüğüne sesleniyorum. Diyarbakır'da tüm takımların antrenman yapabilmesi için en az 10 sahanın olması lazım. Bugün Diyarbakır'ımızın futbol alanında en büyük sorunlarından birisi de maalesef tesis sorunudur."

Erdoğan, "Bu tesisleşmeyi her kulüp kendi bünyesinde bir aşama olarak kaydedebilir. Hatta Muharrem Kasapoğlu döneminde danışmanına Diyarbakır'a bir tesis kazandırmak istediğimiz yönünde projemizi iletmiştik, maalesef hiç dönüş yapılmadı. Eğer dönüş yapılsaydı belki diğer kulüplerimizin de yararlanması açısından bir tesis yapmış olacaktık. Maalesef şu an en büyük sorunumuz tesisleşmedir. Özellikle gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı sahaları talep ettiğimizde halk eğitim, dışarıdan gelen takımlar ve bazı bal ligi takımların antrenmanlarından bize sıra gelmiyor. Dolayısıyla gençlik ve spor müdürlüğünden talebimiz Diyarbakır'a daha çok sahanın yapılmasıdır." şeklinde konuştu. (İLKHA)