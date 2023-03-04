63 yıl sonra bir ilk! Bahçeli'nin yeni takımı rekor kırdı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak, 63 yıl sonra rekorunu egale etti. Kırmızı-siyahlılar, ligde en son 1959-60 sezonunda da 8 karşılaşmada yenilmemişti.

Süper Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-siyahlılar böylece 1959-1960 sezonunda Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisini yineledi.

1959-1963 yılları arasında 4 sezon Süper Lig'de mücadele eden İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlamıştı. 1959-1960 sezonunda teknik direktörlüğünü Bülent Eken’in yaptığı takım, ligde yakaladığı 8 maçlık yenilmezlikte 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u yenerken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

1963'te küme düşen Fatih Karagümrük 1983-84 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselirken, aynı sezon ligi son sırada tamamlayarak yeniden bir alt lige düşmüştü.

Bahçeli: Ben bundan sonra Karagümrüklüyüm

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarın yaptığı "Hükümet istifa" şeklindeki skandal protestonun ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, "Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm. Karagümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.

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