  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 62'nci Türkiye-Yunanistan istişari görüşmesi gerçekleşti
Siyaset

62'nci Türkiye-Yunanistan istişari görüşmesi gerçekleşti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 23:47:00 - 2021-03-17 00:00:40
62'nci Türkiye-Yunanistan istişari görüşmesi gerçekleşti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'un yıldızından duygulandıran sözler: Bu bana yetti
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızından duygulandıran sözler: Bu bana yetti

5 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da Kutluca karakterini canlandıran Mehmet Pala oyunculuk serüvenini an..
Libya'da skandal Türkiye adımı! Herkesin gözü önünde reddedildiler
Dünya

Libya'da skandal Türkiye adımı! Herkesin gözü önünde reddedildiler

Libya'da yeni Başkanlık Konseyi ve Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Birlik Hükümeti Temsilciler Meclisi'nde yemin etti. Tören sırasında ..
Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...
Medya

Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile gündeme gelen idrar kaçırma hastalığına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar hasta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay