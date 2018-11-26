6284 tedaviden ziyade yıkım için var!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk Hukuk Enstitüsü’nden aile yapısını katleden 6284 Sayılı Kanun ile ilgili sert bir değerlendirme geldi. Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, “6284 Sayılı Kanun, Batının Türk aile yapısını bölmek için kullandığı bir makastır, katletmek için kullandığı bir hançerdir” dedi.

“Aileyi yıkarsanız ülkeyi de yıkarsınız”

Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “6284 Sayılı Kanun Batının Türk aile yapısını bölmek için kullandığı bir makastır, katletmek için kullandığı bir hançerdir. Maksat kadını korumaksa, kadın aile içinde korunur. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yuvası bozulan, buna bağlı psikolojik travma sebebi ile zarar gören kadın ve aile sayısına bakarsak ne kadar yanlış bir kanun maddesi olduğu görülecektir.”

“6284 Sayılı Kanun, tedaviden ziyade yıkım için vardır” diyen Alparslan şu görüşleri dile getirdi: “Ahlak yapısını zedelemeyecek vakalarda aile birliği korunmalıdır. Kanunun çıkarılmasına temel teşkil ettiği iddia edilen kadını koruma kaygısı, aileyi ise hiç dikkate almamaktadır. O da yeterince sağlanamamakla birlikte, bu kanunla sözüm ona kadın korunurken, aile yerle bir edilmektedir. Oysa ülkemizin temel taşı ailedir. Aileyi yıkarsanız ülkeyi de yıkarsınız. Basit bir kanun değişikliği yapılarak, temel amacın aileyi korumak olduğu, aileyi, kadını ve çocukları hep birlikte koruyan, gözeten bir düzenleme hayata geçirilmelidir.”