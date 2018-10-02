6284 sayılı yasa erkekleri köşeye sıkıştırıyor!

Erkekleri, eşlerinin basit bir şikayeti ile evlerinden uzaklaştıran, kadın cinayetlerinin artmasına neden olan 6284 Sayılı Kanun; onları iyiden iyiye köşeye sıkıştırarak aile içi katliamlara sebep oluyor.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

6284 Sayılı Yasa erkekleri mağdur etmeye devam ediyor. Yasanın düzenlenmesinde öylesine boşluklar var ki erkekler çıkmaza giriyor ve bu noktada da aile içi katliamlar yaşanıyor.

Kadının basit bir şikayeti ile hiçbir ispata da gerek duyulmadan erkekler 6 ay süre ile evden uzaklaştırılabiliyor. Çocuklarından, özel eşyalarından ve yuvasından mahrum ediliyor. Erkekleri cinnet noktasına getirerek aile içi katliamlara sebep olan 6284 Sayılı Yasa'nın detaylarını Avukat Rahmi Kurt ile konuştuk.

-Kadın cinayetleri neden engellenemiyor?

"Temennimiz hiç suç işlenmesin, ancak bu mümkün değil"

Rahmi Kurt: "Bir suçun önüne tamamen geçmek mümkün değil. Bu bilinen bir durum. Şu an bakıyoruz mesela uyuşturucu suçunun cezası daha öncekinden üç dört katına çıkartıldı. Yine cinsel taciz suçlarının cezası arttırıldı. Birçok suçun cezası arttırıldı. Bunun önüne geçilemiyor. Birincisi bu. Suçun cezası, yaptırımı ne kadar olursa olsun, bir suçun önüne geçmek mümkün değil. İkincisi agresif karakterde olan veya suça meyilli olan veya daha önceden suça karışmış olan bu tip durumlarda yaşamış olan kişileri tamamen durdurmak mümkün değil. Mesela İstanbul Adliyesi'nde hakkında koruma kararı olan ve yanında da polis koruması olan bir kadın. Her durumda polis koruması verilmiyor. Çok ciddi durumlarda verilebiliyor. Yanına polis koruması verilen bir kadın Çağlayan Adliyesi'ne giderken saldırıya uğruyor. Hakkında 6284 Sayılı Yasa Gereği 'Tedbir Kararı' ve 'Polis Koruması' olduğu halde. Hem polis hem kadın vurulup öldürülüyor. Tabii ki temennimiz odur ki hiç yaşanmasın ama bunun önüne geçmek mümkün olmadığı için mümkün mertebe en aza indirilebilir."

-Erkeklere verilen uzaklaştırma kararı her durumda haklı mı?

"6284 erkeğin düzenini bozarak onu saldırganlaştırıyor"

Rahmi Kurt: "Tabii ki bunu hak eden erkeklerde var. 6284 Sayılı Yasa'nın uygulanmasını gerçekten gerektiren durumlarda çok fazla. Kötüye kullanan kadınlar da çok fazla. Yani yarı yarıya diyebiliriz şu anda. İlgili tedbire maruz kalan söz konusu erkek, işinde gücünde çok fazla vurdusu kırdısı olmayan, aklı başında bir insansa kadın için çok sorun oluşmuyor aslında. Yani erkek bir şekilde bu mahkeme kararlarına uyuyor. Yalnızca kendi açısından bir mağduriyet oluyor. Düzeni bozuluyor. Gelelim ikinci hususa. Eğer söz konusu şahıs agresif bir şahıssa daha önceden bir takım suçlara karışmış şahıssa kanun nizam tanımayan bir şahıssa verilmiş bulunan bu tedbir kararı neticesinde evine gidemediği zaman, varsa çocuğu onu göremediği zaman, zaten bozuk olan düzeni iyice bozulduğu zaman, daha da fazla agresifleşif ilgili mahkeme kararına uymayarak kadına zarar verebiliyor."

-Erkekler uzaklaştırma kararında nasıl mağduriyetler yaşıyor?

"Uzaklaştırılan erkekler eşyalarını bile alamıyor"

Rahmi Kurt: "Kadın boşanma davası açmadan 6284 Sayılı Yasa'ya başvurduğu zaman erkek mağduriyetler yaşıyor. Yani evden uzak durmak zorunda. Evdeki özel eşyalarını dahi almak için gidemiyor. Üstelik polis eşliğinde bile gidemiyor. Tabii ki karşı taraf anlayışlı biriyse kabul ederse o ayrı bu konu ama bunun da kötüye kullanılması mümkün. Kadın erkeği çağırıp polisi arayarak rahatsız etti de diyebilir. Bu durumun çok uygulanırlığı da yok. Yasal hüküm ilgili şahıs hakkında uygulanmaya başladıktan sonra erkeğin hiçbir şekilde rahatsız etmemesi gerekiyor. Normal bir şey sormak için bile aramaması gerekiyor. Kapısına gitmemesi gerekiyor verilen tedbir kararı neyse ona harfiyen uyması gerekiyor. Bu nedenle tabii ki birçok mağduriyetler var. Şu an önümdeki dosyalardan örnek vermem gerekirse burda adam sayfalarca içini dökmüş. Mağduriyetini anlatmış. Evine gidipte özel eşyalarını bile alamadığından bahsediyor. İş hayatında mağdur olduğunu söylüyor. İş hayatı gereği giyiminde kuşamında kendisine özen göstermesi gerekirken evden uzak olması sebebiyle bunu yapamıyor. Ya biyerde misafir kalıyor. Ya geçici olarak bir akadaşının yanında kalıyor veya otelde kalıyor. İşyeri varsa orada kalabiliyor. Bunların tamamı da kendi evinde kalmasıyla aynı şartları taşımıyor. Erkekler açısından bu tip mağduriyetler var."