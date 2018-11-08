6284 mağduru vatandaş Nazlı Çelik'e seslendi: Beni de haber yapacak mısınız?

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Mağdurlardan Coşkun Kargın isimli vatandaş Akit'e gönderdiği video ile mağduriyetini anlattı.

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın haberleri kadar değerlerinin olmadığını ifade eden Coşkun Kargın, "Ben asla şiddet uygulamadım, adalete sığındım, her türlü şiddete maruz kaldım" ifadesinde bulundu.

6284'e sığınarak erkekleri mağdur eden kadınlara önlem alınmayacak mı?

5 senedir bana uygulanan tehdit, iftira ve manevi şiddetlere maruz kaldığını aktaran Coşkun Kargın "Kadına şiddet haberlerini arkasına alarak ve 6284 sayılı yasaya sığınarak yüzlerce erkeği mağdur eden kadınlara ne yapmak gerekir? Ben bunlardan birisiyim." diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Beni öldürtmeye çalıştı

Eşinin oğlu ve nişanlısını ayırmaya çalıştığını da ifade eden ve eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını da ifade eden Kargın, "Beni zehirlemeye kalkıştı, yetmedi kiralık katil tuttu. Bunlar şahitli, ispatlı, kanıtlıdır. Beni öldürtmeye çalıştı. Ben yine şiddet uygulamadım, adalete sığındım." dedi.

Çocuğumu kaçırdı

Eşinin kendisinden habersiz çocuklarını yurtdışına kaçırdığını söyleyen Kargın "2 sene çocuğumu göremedim. İzmir'de 7 icraya vermeme rağmen çocuğumu göremedim. Çocuğum ve ben her türlü şiddete uğramamıza rağmen ben yine şiddete başvurmadım." ifadesinde bulundu.

6284 sayılı yasayı silah gibi kullandı

En onursuz iftiralara maruz kaldığını ifade eden Kargın "Bu yetmedi, ben İstanbul'da, o İzmir'de oturmasına rağmen 6284 denen ucube yasaya dayanarak benim hakkımda 9-10 kez beni çocuğumdan uzaklaştırdı. Yetmedi, çocuğuma cinsel istismarda bulunduğum iftirasını attı" şeklinde konuştu.

Nazlı Çelik'e seslendi: Beni de haber yapacak mısınız?

"Ben kadına şiddete karşıyım" diyen Kargın, "Başta Nazlı Çelik olmak üzere sesleniyorum sizlere. Çünkü Cuma günkü haberlerinizde 15 dakika kadına şiddeti ve Sıla'yı işlediniz. Çok güzel ama ben Sıla'nın 100 misli fazlasını yaşadım. Ben sade bir vatandaşım, ünlü de değilim. Öyle olmaya niyetim de yok. 6284 sayılı yasa ve icra kanunları yüzünden 5 senedir adaletin pençesindeyim. Ben şiddetin her türlüsüne maruz kaldım, beni haber yapacak mısınız? Asla şiddete vurmadan haklarımı arıyorum, ama henüz bulamadım. Çocuğumun peşindeyim, çocuğum her türlü şiddete maruz kaldı. Babasına düşman edildi. Şimdi burada 3 gündür ünlülere ve haber kanallarına sesleniyorum, bizim gibi şiddete başvurmayan ve şiddete uğrayanların haklarına ne zaman sahip çıkacaksınız?" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Aile Bakanlarına "Zulümü durdurun" çağrıda bulundu

6284 yasası, süresiz nafaka ve çocuk icra yasaları zulümdür diyen Kargın "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sesleniyorum, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve Aile Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a sesleniyorum; Ben bu yasalarla mağdur edildim ve hala mağdur ediliyorum. 6284 yasası zulüm yasasıdır. Mağdur edilen erkeklere yapılan iftiralar, şiddetin en büyük müsebbibidir. Bunlara kulaklarınızı tıkamayın lütfen. 2 ay evli kalarak süresiz nafaka alanlar sömürmektedir erkekleri. Ve en büyüğü de çocuklarımıza geleceğimize zarar veriyor. Benim çocuğum EYS yaşıyor. Haksız yere velayet alınarak çocuklar silah gibi kullanılıyor. Haksız yere velayet vermeyin. Bunlara çocuk teslim etmeyin. Tüm Sıla'yı destekleyen sanatçılara ve yasayı yapanlara sesleniyorum; Ben şiddet uygulamadım, ses verin!" dedi.