  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan casustan çok konuşulacak itiraf: Türkiye'den geri kaldık

Katar'ın petrol şirketi QatarEnergy: Dünyanın en büyük doğal gaz sahası! Petrol devi Shell ile imzalar atıldı

Reha Muhtar, yatak odasını paylaşıp isyan etti!

Bilet fiyatları belli oldu! Uzaya çığır açan yolculuk

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son sözünü söyledi: 1 gram altın, 10 gram gümüş...

Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Mustafa Sarıgül'den muhalefete çağrı: O konuda hükümeti destekleyin!

İspanya ve İtalya artık üretemez oldu! Türkiye'den almak zorunda kalacaklar

Yunanistan yerine Türkiye'yi ziyaret edecek... "İyiye alamet değil"

"Osman Gazi"yi oynayan genç oyuncu, "Hz. Muhammed'e ne sorardın?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına uğrattı
Gündem 6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı
Gündem

6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı

Ortaköy'de erkek arkadaşı D.E.'yle gittiği otelde tecavüze uğradığını iddia eden Sırp model Sladana Milojev'in oyunu, ekiplerin incelemesi sonrasında çözüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:46:00 - 2022-10-23 21:47:29
6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 17 Eylül cumartesi günü 24 yaşındaki Sırp model Sladana Milojev, İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için mega kente geldi.

Sladana Milojev ve 35 yaşındaki sevgilisi D.E., Ortaköy'de buluşarak birlikte gece kulübüne gitti.

Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi devam etti.

Gayri meşru ilişki sonrası 1000 dolar istedi

Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., Sırp modeli kaldığı otele götürdü.

İddiaya göre; ikili, genç modelin de rızasıyla otelde cinsel ilişkiye girdi, daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, kendisinden bin dolar istedi.

Reddetmesinin ardından model şikayetçi oldu

Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

O anların görüntüleri ortaya çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İHA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda, çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi.

Kadının iftirası kısa sürede çözüldü

Adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu, kadının iftira attığı tespit edildi.

Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'Kadının beyanı esastır' uygulaması hayatları söndürüyor! 29 aydır kızını göremiyor!
'Kadının beyanı esastır' uygulaması hayatları söndürüyor! 29 aydır kızını göremiyor!

Gündem

'Kadının beyanı esastır' uygulaması hayatları söndürüyor! 29 aydır kızını göremiyor!

Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber!
Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü

Gündem

Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü

Evden uzaklaştırılan erkek ama sığınma evleri kadın için... Bu adamın katili 6284
Evden uzaklaştırılan erkek ama sığınma evleri kadın için... Bu adamın katili 6284

Gündem

Evden uzaklaştırılan erkek ama sığınma evleri kadın için... Bu adamın katili 6284

6284 hakimleri de isyan ettirdi:
6284 hakimleri de isyan ettirdi: "Erkekler ikinci sınıf vatandaş durumunda''

Gündem

6284 hakimleri de isyan ettirdi: "Erkekler ikinci sınıf vatandaş durumunda''

"Kadının beyanı esastır" kararı sonrası kışın soğuğunda eski bir arabada kalıyor! "Avrupa aileyi parçalayarak zafer elde etmiştir"

Gündem

"Kadının beyanı esastır" kararı sonrası kışın soğuğunda eski bir arabada kalıyor! "Avrupa aileyi parçalayarak zafer elde etmiştir"

6284 yasası şiddeti daha da artırıyor!
6284 yasası şiddeti daha da artırıyor!

Gündem

6284 yasası şiddeti daha da artırıyor!

"Kadının beyanı esastır" diyerek atılan iftiranın bedeli olmayacak mı? Vatandaşlardan "#ebruzereytutuklansın" tagıyla sert tepki

Gündem

"Kadının beyanı esastır" diyerek atılan iftiranın bedeli olmayacak mı? Vatandaşlardan "#ebruzereytutuklansın" tagıyla sert tepki

"Nafaka zulmü" ve "6284 sayılı kanun" ünlü futbolcuyu da vurdu

Medya

"Nafaka zulmü" ve "6284 sayılı kanun" ünlü futbolcuyu da vurdu

Kamera kaydı olmasaydı,
Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı! İşte zulmün gerçek yüzü: Gence "Taciz var" diyerek saldırıp üstünü parçaladı

Gündem

Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı! İşte zulmün gerçek yüzü: Gence "Taciz var" diyerek saldırıp üstünü parçaladı

HÜDAPAR: 6284 sayılı kanun aileyi felakete götürüyor
HÜDAPAR: 6284 sayılı kanun aileyi felakete götürüyor

Siyaset

HÜDAPAR: 6284 sayılı kanun aileyi felakete götürüyor

Fatih Erbakan'dan '6284'ü iptal edin' çağrısı!
Fatih Erbakan'dan '6284'ü iptal edin' çağrısı!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan '6284'ü iptal edin' çağrısı!

'Kadının beyanı esastır' demeleri hayatları zindana çeviriyor!
'Kadının beyanı esastır' demeleri hayatları zindana çeviriyor!

Gündem

'Kadının beyanı esastır' demeleri hayatları zindana çeviriyor!

"Kadının beyanı esastır" hukuksuzluğu düzeltilmeden mi? Bakan Yanık: Kadına yönelik suçların cezası ağırlaşacak

Siyaset

"Kadının beyanı esastır" hukuksuzluğu düzeltilmeden mi? Bakan Yanık: Kadına yönelik suçların cezası ağırlaşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23