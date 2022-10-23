6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 17 Eylül cumartesi günü 24 yaşındaki Sırp model Sladana Milojev, İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için mega kente geldi.

Sladana Milojev ve 35 yaşındaki sevgilisi D.E., Ortaköy'de buluşarak birlikte gece kulübüne gitti.

Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi devam etti.

Gayri meşru ilişki sonrası 1000 dolar istedi

Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., Sırp modeli kaldığı otele götürdü.

İddiaya göre; ikili, genç modelin de rızasıyla otelde cinsel ilişkiye girdi, daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, kendisinden bin dolar istedi.

Reddetmesinin ardından model şikayetçi oldu

Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

O anların görüntüleri ortaya çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İHA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda, çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi.

Kadının iftirası kısa sürede çözüldü

Adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu, kadının iftira attığı tespit edildi.

Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.