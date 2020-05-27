62 bin 500 kişiye mesleki yeterlilik teşviki

Selçuk, 26 Mart’ta yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesine yönelik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022’ye kadar sürmesinin sağlandığını ifade etti. Bakan Selçuk, ülke ekonomisinde üretimin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

Belgeli iş gücü

“Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”