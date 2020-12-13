  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 60'a yakın güvenlik kamerası incelendi! Zanlı yakalandı
Yerel

60'a yakın güvenlik kamerası incelendi! Zanlı yakalandı

Ankara'da motosiklet kapkaççılığı yaptığı belirtilen şahıs, onlarca güvenlik kamerası tarafından izlendikten sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 07:31:00 - 2020-12-13 07:32:53
60'a yakın güvenlik kamerası incelendi! Zanlı yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde uzun süre bir kadını takip eden motorcu, kadının boş bulunduğu esnada çantasını alıp kayıplara karıştı. Kadının ihbarı üzerin Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kapkaç konusuyla alakalı geniş çalışma başlattı.

Ekipler inceledikleri 60’a yakın kamera kayıtlarında şüpheli şahsın kimliği ve çalıştığı iş yerini tespit etti.

Ekipler belirlenen iş yerlinde bekleyerek şüpheli M.G.’nin gelmesini bekledi. Şüpheli M.G. çalıştığı işyerine geldiği esnada ekiplerce yakalandı. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, çalınan telefon kadına teslim edildi. Şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?
Gündem

Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?

CHP'li Sera Kadıgil'in parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarını hükümete bağlamasına karşı şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan, "Partin..
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölü..
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Gündem

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu terletecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Seçimli bir..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay