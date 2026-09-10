600 yılı aşkın Manisa Bezi Şehzadeler'deki kurslarda kadınların emeğiyle dokunuyor

Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ve 600 yılı aşkın geçmişi bulunan geleneksel el sanatı Manisa Bezi, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dokuma kurslarında kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor. Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi (MABEZ) Başkanı Mübeccel Kafkaslı'nın girişimleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamındaki kurslar büyük ilgi görüyor; pamuk ve ipek ipliklerin geleneksel tezgahlarda harmanlandığı tarihi miras gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Atölyede tezgah başına geçen kadınlar; peştemal, havlu, masa örtüsü, ipek şal ve pamuk şal gibi günlük kullanım ürünleri dokuyor.

Milli eğitim yöneticileri atölyeyi ziyaret etti

Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akkuyu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akkuş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Yüksel, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin ile müdür yardımcıları Mehmet Öztürk, Hatice Büyükaltay ve Necdet İnce dokuma atölyesini gezdi. Heyet, tarihi Manisa bezi dokuma ustası Serpil Bingöl'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkuyu, Manisa'ya özgü dokumacılık örneklerini sergileyenlere emekleri ve katkıları için şükranlarını sundu; "Geleneksel sanatlarımız ölmesin, hep yaşasın diyoruz" ifadesini kullandı.

Fevzi Yüksel, Manisa Bezi'nin Gediz Ovası'nda yetişen pamuğun geleneksel yöntemlerle ürüne dönüştürülmesi açısından büyük bir değere sahip olduğunu belirtti. Yüksel, "Kültür yaşasın ki geleceğin inşası daha güzel olsun. Geçmişimizden kopmayalım, geleceğimize daha iyi bakalım inşallah" diye konuştu.

Merkez Müdürü Okan Şahin de Manisa Bezi'ni kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak niteledi: "Manisa'mızın kültürüne ait eski bir gelenek olan Manisa bezi'nin yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti, çabayı göstereceğiz. Destek olan herkese ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum."

"Günün ihtiyaçlarına göre üretiyoruz"

Dokuma ustası Serpil Bingöl, ürünleri günün ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini söyledi. Bingöl, "Manisa bezi tarihimiz 600 yıl öncesine dayanıyor. Osmanlı şehzadeler zamanından kalma. Biz ürünlerimizi günün ihtiyaçlarına göre düzenledik. Sadece kumaş dokumuyoruz. Şal, ipek şal, pamuk şal, peştemal ve masa örtüleri dokuyoruz" dedi.

Bingöl'ün aktardığına göre ürünler, resmi kurumlar aracılığıyla valilikler, kaymakamlıklar ve ticaret odaları tarafından hediyelik olarak değerlendiriliyor. Hazırlanan ürünlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da gönderildiğini söyleyen Bingöl, Manisa Bezi'nin Amerika ve İngiltere'nin yanı sıra Birleşik Krallık Kraliyet ailesine ve Hac-Umre kıyafetleri olarak da ulaştığını kaydetti.