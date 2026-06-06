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Yerel 60 yaşındaki adam kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü
Yerel

60 yaşındaki adam kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
60 yaşındaki adam kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü

Bursa İnegöl'de kiraz toplamak için ağaca çıkan 60 yaşındaki Gültekin B., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kendi bahçesinde kiraz toplamak isteyen Gültekin B., çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

 

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Paşaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Gültekin B., meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Gültekin B., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Gültekin B., daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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