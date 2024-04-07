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Sağlık 60 yaş üstü doktorlar özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekler
Sağlık

60 yaş üstü doktorlar özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekler

Yeniakit Publisher
2024-04-07 16:11:00 -
60 yaş üstü doktorlar özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekler

Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 60 yaşını dolduranlarla, engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek.

Muayenehanesi bulunan hekimler, vakıf üniversitelerini de kullanabilecek. Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle muayenehanesi bulunan hekimlerin vakıf üniversitelerini de kullanabilmesine olanak tanındı.

Buna göre, muayenehanesi bulunan hekimler, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabilecek.

Hastaya sunulan teşhisten vakıf üniversitesi de sorumlu

Ancak bu noktada Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşün alınması gerekecek.

Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanacak. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumlu olacak.

Yeni düzenlemeyle 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek. Bu düzenleme çerçevesinde görev yapan hekimler, yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamayacak.
Halihazırda birden fazla özel sağlık tesisinde çalışan tabipler, mevcut çalışma şekliyle görevlerini sürdürmeye devam edecek. Ancak özel sağlık kuruluşundan ayrılmaları halinde bu hakları sona erecek.
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