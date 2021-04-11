Aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun yüzde 60-70’inin aşılanması gerekiyor. Bu sebeple pek çok kişi kimin ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Aşı randevusu nasıl alınıyor?

60 yaş altı ne zaman aşı olacak? 50-60 yaş arası aşı takvimi

Koronavirüs salgınında son olarak kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için aşı randevusu açıldı. Aşı tedarikiyle ilgili olarak önümüzdeki dönemde diğer yaş grupları için de randevuların aktif hale gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada haziran ayı sonunda 40 yaş üstüne kadar sıranın gelebileceğini ifade etmişti.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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