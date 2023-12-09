Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "60 günde 70 gazeteci ölmüş, nerde insan hakları!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

Dün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan “TRT World Forum 2023” etkinliğine katılarak hatırlattı..

İsrail’in, Gazze’de 60 günde 70 gazeteciyi katlettiğini belirtip,

“Gazze’de 70’i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor? Küresel medya kartelleri, Gazze’deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır” dedi.

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Gerçekten de..

Küçük küçük asayiş olayları üzerinden, bazen de gazeteci meslektaşlarımızın kaprisleri üzerinden yaşanan sıkıntıları devasa sorun haline getirip, gazetecilik hakları konusunda bize ders vermeye kalkan Avrupa, İsrail’in katlettiği gazeteciler konusunda niye sessiz!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Cemiyeti’nden başlayın..

Onlarca uluslararası gazeteci dernekleri.

Türkiye içindeki gazetecilerin mesleki dayanışması amacı ile kurulan sivil toplum kuruluşları niçin suskun?

Niçin İsrail’in katlettiği gazeteciler konusunda, hem yerel mesleki örgütlerimiz, hem de uluslararası mesleki örgütler, ses getiren bir açıklama yapamıyorlar..

Daha doğru tanımlamasıyla söylememiz gerekirse, yapmıyorlar..

Katil İsrail olunca, niye suskun kalıyorlar..

Hiçbir gazeteci öldürülmesin. Hiçbir gazeteci, haksız yere mağdur edilmesin..

Eyvallah..

Ama Türkiye’de herhangi bir meslektaşımızın bir günlük gözaltısı, hatta mesleki faaliyetler dışındaki sebeplerle yaşadıkları sıkıntılar, İsrail’in öldürdüğü 70 gazeteciden daha fazla, hem yerli medyada, hem de dünya basının yer buluyorsa..

Burada bir ahlaksızlık yok mudur?



Burada bir operasyon yok mudur?

Burada bir vicdansızlık yok mudur?

Birisi öldürülüyor.

Diğeri ise, geçici süre ile mesleğini yapamıyor..

Öldürülen, geçici sıkıntıya uğrayan kadar haber olmuyor..

Gazetecilerin maruz kaldıkları geçici süreli sıkıntılar, yine gazetecilerin öldürülmesinden daha büyük yer kaplıyor..

Gazetecilerin öldürülmesindeki sayısal yoğunluk da olayın vehametini daha da artırıyor.

Bir değil, iki değil..

10 değil, 30 değil..

iki aylık sürede, öldürülen 70 gazeteciden bahsediyoruz..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Postallı medya mensuplarını unutmayacağız” cümlesi ile zihinlere kazınan “TRT World Forum 2023” etkinliğindeki konuşmasına başlarken, 28 Şubat sürecinin medya alanındaki mimarlarından Ertuğrul Özkök’ün, “Aydın Doğan eski çalışanlarını topladı” yazısını okuyordum.

Katılımcıları listelerken, o zalim sürece katkı sunan medya mensuplarının vicdansızlıkları gözümün önüne geldi..

Malum soldan çarklı kartel medyası sektöründe, değişen bir şey yoktu.

Dün Türkiye’de hakları engellenen mazlum insanlara bir tekme daha atılması için tahriklerde bulunanlar, bugün de İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına hem sessizler, hem de “HAMAS 7 Ekim’de saldırınca” şeklinde kurdukları cümlelerle bahane üretiyorlar..

Özkök’ün yazısındaki, malum gazetecilere baktım.

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