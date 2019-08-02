60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri - Yarınki müsabakalar öncesi kortej yürüyüşü yapıldı



BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri öncesi kortej yürüyüşü yapıldı. Karesi Belediyesi önünde başlayan ve atlı zabıta ekiplerinin, güreş ağalarının, güreşçilerin, muhtarların ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın heykeli önünde sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, heykele çelenk bıraktı. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, güreşler kapsamında verilen yemeğe katıldı. Kurtdere Mahallesi'nde yapılacak müsabakalarda, 70'e yakını başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi ter dökecek.



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