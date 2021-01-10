6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 6 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır?

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Asgari ücretin zamlanmasıla birlikte kıdem tazminatı tutarları da belli oldu. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa çıkmış oldu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kimler kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı alma şartı neler?

Çalışanların kıdem tazminatlarını alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki kimler kıdem tazminatı alır? Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor. Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. İş kanunu 24. Maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor

6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 6 yıl çalışan bir işçi ne kadar tazminat alır? sorularını çalışanlar kıdem tazminatının nasıl alınacağını araştırmaya devam ediyor. Kıdem tazminatı almak için işveren tarafından işten çıkartılması gerekmektedir. Kıdem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Peki 6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 6 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? sorularına ilişkin haberin detayları. 6 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. 6 yıl çalışan bir vatandaş, 2020 yılında 17 bin 658 TL alırken, 2021 yılında 21 bin 465 TL alacak. Tam 6 yıl üzerinden hesaplanırsa 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL'yi 6 ile çarpmanız gerekecek.