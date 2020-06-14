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Aktüel

6 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl’de yokuş aşağı bisikletiyle gelen çocuğa cadde üzerinden gelen otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:23:41 -
6 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl’de yokuş aşağı bisikletiyle gelen çocuğa cadde üzerinden gelen otomobil çarptı. Kazada 6 yaşındaki çocuk yaralanırken, otomobil sürücü ise kayıplara karıştı.


Alınan bilgilere göre kaza, Zincirlikuyu Caddesinde meydana geldi. Zambak sokaktan bisikletiyle yokuş aşağı inen 6 yaşındaki Cuma A., bu sırada Zincirlikuyu Caddesinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk düşerek yaralandı. Yaralının yardımına kaza gören vatandaşlar yetişti. Araç sürücü ise kayıplara karıştı. Kazayı duyan mahalle halkı ise kaza yerine akın etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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