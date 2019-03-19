0553 313 94 23

6 yaşındaki Adem feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz, dayısının kullandığı kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi.

19 Mart 2019 Salı 18:01
6 yaşındaki Adem feci şekilde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya Manavgat Ulukapı Mahallesinde bulunan Adem Berat Deniz’in dedesi Mustafa Ö.’ye ait evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Ö., 07 LUG 50 plakalı kamyonet ile kamyonetin kasasında bulunan malzemeleri indirmek için geriye doğru giderken, kamyonetin arkasında bulunan yeğeni Adem Berat Deniz’i fark etmedi. Kamyonet geri gittiği sırada 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın ardından evin yanındaki okulda kazaya şahit olan bir öğretmen ve dayı Mustafa Ö. tarafından öğretmene ait araçla Manavgat Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dayı Mustafa Ö. jandarma tarafından hastanede gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı duyan mahalle sakinleri olay yerine ve hastaneye akın ederken, Adem Berat Deniz’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:01
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. Adem Berat Deniz
  4. Feci kaza
  5. dayısının kamyonetinin altında kaldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boeing'den 737 MAX açıklaması
    1. Boeing'den 737 MAX açıklaması
    2. Antalya'da telefon hırsızlığı kameraya..
    3. Nazilliler yerel fideleri Başkan..
    4. Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü..
    5. Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar
    6. Mısır'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü
    7. Silivri’de zehirlenen definecilerin..
    8. Devlet şefkat elini uzattı
    9. Çaldığı mama ve yağları satıp,..
    10. Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz..
    11. Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy..
    12. Afrin'de 362 noktaya insani yardım..
    13. Rusya yalanladı: Anlaşma yok!
    14. Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3..
    15. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    16. Kütahya Belediyesi’nden ücretsiz..
    17. Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl..
    18. Folyo ve poşetlere sarılı baharat..
    19. Nike üretim merkezini Türkiye'ye taşıyor
    20. "Buteflika'nın açıklamaları meydan..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!