"6 yaş" iftirası nasıl ortaya çıktı! Psikoloğun kurduğu "ikinci eş" tezgahı böyle çöktü

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Hakkında yakalama kararı çıkınca İstanbul Pendik'te emniyete teslim olan Kadir İstekli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

İstekli ifadesinde, "H.K.G. ile 6 yaşındayken evlendiği ve cinsel birliktelik yaşadıkları" iddiasının tümü ile yalan olduğunu belirtirken, eşi H.K.G.'nin evden kaçmadan önce son 1 yıldır kendisi ile sorun yaşadığını ve ayrılmak istediğini aktardı.

"Aramızda husumet ve düşmanlık yok ama bir yıldır böyle davranıyordu." diyen İstekli, "Eşim kaçmadan yaklaşık 6 ay önce de benden ayrılmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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Kadir İstekli eşi H.K.G.'nin kendisinden ayrılma isteğini reddetti. İstekli'nin ifadesine göre eşi H.K.G. bu sefer de "Ben seninle cinsel ilişkide bulunmak istemiyorum. Sen ikinci bir evlilik yapabilirsin." teklifini sundu.

Kadir İstekli eşinin bu talebine de, "Ben senden memnunum, ikinci evlilik olmaz. Sen ne zaman istersen o zaman beraber oluruz." ifadeleri ile karşılık verdi.

H.K.G.'nin Türkiye'deki ünlü bir radyocu ile uygunsuz yazışmalarını annesinin yakalamasından sonra ailesi ile bağının koptuğunu belirten Yusuf Ziya Gümüşel'e yakın kaynak, ardından psikolojik tedavi sürecinin başladığını aktardı.

Aileye yakın kaynağın yeniakit.com.tr'ye aktardığı bilgiye göre, H.K.G. 3 farklı psikiyatristten yardım aldı. Yardım aldığı psikiyatristlerden LGBT'ye ait bir dernekte görevli olan kişi, H.K.G.'nin dava sürecinde etkin rol oynadı. H.K.G.'nin aklına giren LGBT savunucusu psikiyatrist, ilk olarak "ikinci eş" planı yapıp bu plan İstekli'nin reddetmesi ile bozulunca, bu sefer, H.K.G., hafızlık eğitimine geçince çocukken gelenek olarak giydirilen gelinlikli fotoğrafını kullanarak, "6 yaşında evlilik" yalanını kullandı.