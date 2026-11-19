Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat faaliyetleri artarak devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, 21-29 Kasım tarihleri edebiyatseverlerle buluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ı edebiyatın konuşulduğu, üretildiği ve yeni kuşaklara aktarıldığı bir şehir haline getirmek istediklerini ifade etti. Bu yıl İngiltere, Hindistan, Ukrayna, İspanya, Filistin, Irak, Tunus başta olmak üzere 16 farklı ülkeden edebiyatçıların da katılacağını söyleyen Görgel, tüm vatandaşları 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'ne davet etti.

“Şehrimizin Kültür ve Sanat Değerleri Güçlendirilecek”

Farklı dillerden, kültürlerden ve edebiyat geleneklerinden gelen isimlerin aynı çatı altında buluşmasının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bizim için edebiyat, geçmişten bugüne taşıdığımız önemli bir kültür mirasıdır. Necip Fazıl’dan Cahit Zarifoğlu’na, Nuri Pakdil’den Erdem Beyazıt’a uzanan bu güçlü edebiyat geleneği, Kahramanmaraş’ımızın hafızasında ve kimliğinde yaşamaya devam ediyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Türkiye’nin ilk “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmemiz, bu köklü birikimin uluslararası alanda da karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir. Bu ünvanı bir sonuç olarak değil, şehrimizin edebiyat yolculuğunda yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ni 21-29 Kasım 2026 tarihleri arasında "Edebiyat Birleştirir" temasıyla gerçekleştireceğiz. 9 gün boyunca şehrimizde şiirin, edebiyatın ve düşüncenin etrafında hep birlikte buluşacağız. Bu yıl İngiltere, Hindistan, Ukrayna, İspanya, Tanzanya, İran, Tayvan, Moldova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Filistin, Irak, Tunus, Bosna Hersek, Bangladeş ve Meksika’dan 16 konuğumuzu Kahramanmaraş’ımızda ağırlamış olacağız” dedi.

“Edebiyat İklimini Gelecek Nesillere Aktaracağız”

Başkan Fırat Görgel, “Programımız kapsamında paneller, söyleşiler, atölyeler, okur-yazar buluşmaları ve edebiyat dergilerini bir araya getiren oturumlar düzenleyeceğiz. Şehrimizin farklı noktalarında toplam 34 etkinlik gerçekleştirmiş olacağız. 30 okulumuzda düzenleyeceğimiz buluşmalarda öğrencilerimizi, yerli ve yabancı yazarlarımızla tanıştıracağız. Şehrimizin edebiyat iklimini ortak zeminde buluşturmayı ve bu birikimi yeni nesilleri nesillere aktarmayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kültür ve Turizm Bakanımız İnşallah Törenimize İştirak Edecek”

27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde 9 ayrı dalda ödüllerin takdim edileceğini dile getiren Başkan Fırat Görgel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da müsait olması durumunda ödül törenine iştirak edeceğini söyledi. Başkan Fırat Görgel, Şiir ödülü Mustafa Köneçoğlu, Şiir çevirisi ödülü Faruk Šehić, Öykü ödülü Mehmet Kahraman, Roman ödülü Nicolae Spătaru, Çocuk Edebiyatı ödülü Ayşegül Sözen Dağ, Düşünce Kitabı ödülü Profesör Doktor Ekrem Demirli, Yayıncılık ödülü Profesör Doktor Mustafa Koç, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Beşir Ayvazoğlu, Juri özel ödülü de Ali Akbaş. Hemşehrimiz şair ve yazar Ali Akbaş'a Jüri özel ödülünü kendi memleketinde takdim edecek olmamız da bizim için ayrıca bir mutluluk. Ödül törenimizi Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla gerçekleştireceğiz. Gecede Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar ile Kahramanmaraş’lı şairlerimizin bestelenmiş şiirlerinden oluşan özel bir seçkiyi seslendirecekler” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ın Hafızasını ve Kimliğini Yaşatacağız”

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılmasında kültürel değerleri korumayı ve geliştirmeyi de aynı sorumluluğun bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Görgel, “Çünkü bir şehri yeniden inşa etmek binalarını ve yollarını yapmak kadar hafızasını, kimliğini ve ruhunu da yaşatmayı gerektiriyor. UNESCO Edebiyat Şehri ünvanımızın bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Kahramanmaraş'ımızı edebiyatın konuşulduğu, üretildiği yeni kuşaklara aktarıldığı ve uluslararası edebiyat çevreleriyle kalıcı bağlar kurduğu bir şehir haline getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelin Kelimelerin Birleştirici Gücünde Buluşalım”

Başkan Fırat Görgel, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek misafirlerimizi şehrimizin misafirperverliğiyle ağırlayacak, Kahramanmaraş'ın edebiyat iklimini onlarla paylaşmış olacağız. İnanıyorum ki bu buluşmalar şehrimizin kültürel hayatına yeni ufuklar açacak ve edebiyatımızın dünya ile kurduğu bağı güçlendirecektir. Bütün hemşehrilerimizi, edebiyat dostlarını ve kültür sanat gönüllülerini 21-29 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'ne davet ediyorum. Gelin kelimelerin birleştirici gücünde hep birlikte buluşalım. Kahramanmaraş'ın şiirini, edebiyatını ve kültürünü hep birlikte geleceğe taşıyalım.”