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Gündem 6 ülke üzerinden 750 milyon lira vurgun! Flaş operasyon
Gündem

6 ülke üzerinden 750 milyon lira vurgun! Flaş operasyon

Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:51:00 -
6 ülke üzerinden 750 milyon lira vurgun! Flaş operasyon

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

İşsiz

Patlayan ihracat kokusu sardı.
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